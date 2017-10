U2 : Noel Gallagher est fatigué de devoir prendre leur défense

Si U2 est l'un des groupes de rock les plus populaires au monde, cela n'empêche pas les irlandais d'être la cible de nombreuses critiques. C'est la rançon du succès, à chacun ses haters. Lors d'une interview accordée à Radio X, Noel Gallagher a ainsi expliqué " On balance beaucoup de trucs sur U2. En Amérique, ils sont l'un des plus grands groupes de tous les temps. Mais en Angleterre ils se prennent plein de critiques, ce qui est ridicule quand on pense au nombre d'albums qu'ils vendent". Si l'ex frère terrible d'Oasis s'exprime ainsi concernant U2 c’est qu'il les connait bien. Noel Gallagher et ses High Flying Birds ont assuré la première partie du Joshua Tree Tour en Europe, et concluent en ce moment la tournée de U2 en Amérique Latine.

" J'ai abandonné l'idée de défendre U2 désormais. Je me dis, si vous comprennez c'est cool. Si vous ne comprenez pas, c'est vous l'idiot!" a-t-il précisé. Une remarque qu'il pourrait appliquer à son propre frère, ce bon vieux Liam Gallagher ayant attaqué à maintes reprises U2. Dernièrement le petit frère de Noel affirmait ainsi que U2 n'avait jamais fait de rock. Noel Gallagher a d'autant plus autre chose à faire que de défendre Bono et sa bande puisqu'il dévoile ces jours ci le premier single extrait du troisième album de Noel's High Flying Birds, Who Built The Moon. Holy Mountain est un titre hyper pêchu dont le chanteur précise que ses enfants l'adorent, que les enfants de ses amis l'adorent et que les enfants vont l'aimer ! On vous rassure, les adultes aussi car Noel Gallagher ne s'est pas métamorphosé en Henri Dès !