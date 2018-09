U2, Naya, Tom Grennan... les concerts du mois de septembre à ne pas louper ! 

Le mois de septembre sera synonyme de beau monde. Eh oui, la capitale accueillera -comme toujours, des artistes de talents pour égayer vos soirées. La programmation est de taille et on vous invite à foncer dans les billetteries pour réserver vos places. Allez c'est parti ! Qu'avons-nous donc en stock ?

La Créative Live Session est un événement Virgin Radio et ce dernier nous réserve quelques surprises. Le YOYO accueillera sur sa scène Jain, Hoshi, Naya et Tom Walker. Rien que ça ?! C'est déjà plus que pas mal... Le rendez-vous est à prendre pour le 11 septembre et les places sont à gagner ici.

U2 sera de retour dans la capitale pou quatre dates exceptionnelles. Le groupe n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit alors soyez prêts à l'extinction de voix -désolé Bono, elle est facile celle là !. Après la peur d'une annulation de la tournée, on est content de pouvoir compter sur nos irlandais préférés. Les places se ventes vites alors ne tardez pas ! Rendez-vous donc le 8-9-12 et/ou 13 septembre à l'AccorHotel Arena pour un show de folie.

Celle qui a récemment repris au piano La Boulette de Diam's sera de passage dans la capitale le 14 septembre. La petite prodige de la scène française -enfin plus tellement aujourd'hui, s'imposera donc sur la scène de La Seine Musicale pour un concert caritatif. Toutes les recettes seront reverser à une association de lutte contre la mélanome ainsi qu'à l'Institut Gustave Roussy. Alors si c'est pour la bonne cause, on y va !

La nouvelle sensation anglaise débarquera à Paris le 19 septembre pour un concert d'exception au Café de La Danse. Celui qui s'est fait connaitre grâce à sa participation à la soundtrack de FIFA 18 avec son morceau Found What I've Been Looking For nous enchantera de sa voix éraillée et groovy. Probablement l'un des concerts à ne surtout pas manquer !

La jeune femme de dix huit ans, interprète de Girl On The Moon a aussi choisi de se produire dans la même salle que Tom Grennan. Celle qui a accompagné Jain en guise de première partie et dont l'EP Blossom a conquis le public, s'apprête donc à défendre au Café de La Danse, son tout premier album qui sortira le 14 septembre. Une découverte à ne pas louper.