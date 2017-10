Comme chaque semaine, on est partis pour un récapitulatif des informations musicales à ne pas manquer ! Quand on vous dit que Matthew Bellamy de Muse a repris des tubes des Beatles avec Miles Kane, on se doute que vous avez envie de voir ça. Ca tombe bien, on en a parlé et il y a des photos/vidéos à la clé ! De son côté, U2 a sorti une très belle version acoustique de "You're The Best Thing About Me" tandis que Marina Kaye a dévoilé le clip intimiste de "Something", nouvel extrait de son deuxième album. Aussi, autres bonnes nouvelles, Scream de Michael Jackson est disponible en streaming et Lady Gaga a cartonné en tournée ! Allez, c'est parti.

Un duo dynamite

Matthew Bellamy de Muse reprend les tubes des Beatles avec Miles Kanes

Un beau pactole

Ce que le Joanne World Tour de Lady Gaga a rapporté jusqu'à maintenant

A écouter d'urgence

You’re The Best Thing About Me, une version acoustique sublime de U2 en écoute

Le clip de la semaine

Marina Kaye se met à nu dans Something, un titre inédit de son nouvel album Explicit dévoilé

Vite, vite !

Scream, le nouvel album de Michael Jackson disponible en stream