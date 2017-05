U2, Metallica, Imagine Dragons... Les hommages en l'honneur de Chris Cornell continuent

C’est une figure de la scène grunge américaine Chris Cornell qui s’en est allée dans la nuit du mercredi 17 mai. Âgé de 52 ans, il est mort des suites d’un suicide et a été retrouvé sans vie dans sa chambre d’hôtel après un concert à Détroit. Chris Cornell était connu pour avoir été le chanteur des groupes Soundgarden et Audioslave, à qui on doit les tubes Black Hole Sun et Be Yourself. Il avait également enregistré la bande originale du film James Bond, Casino Royale en 2006. Le musicien était un artiste très respecté dans le milieu de la musique, et depuis sa mort, les hommages se sont multipliés en son honneur. Après Red Hot Chili Peppers qui a repris Seasons pour Chris Cornell, on retrouve U2, Metallica ou encore Imagine Dragons qui ont aussi honoré la mémoire de l’artiste.

U2 - Running to Stand Still

En pleine tournée d’anniversaire pour les 30 ans de The Joshua Tree, U2 a dédié sa performance de Running to Stand Still à Chris Cornell lors d’un concert en Californie en évoquant « une belle et douce âme ».

Metallica - The Unforgiven

« On te pardonne, Chris », a utilisé Metallica pour introduire sa chanson The Unforgiven en référence au choquant suicide du chanteur de Soundgarden. C’était le 19 mai dernier au Gillette Stadium à Foxborough.

Imagine Dragons aux Billboard Awards 2017

Lors de son passage aux Billboard Awards 2017, le groupe Imagine Dragons a donné une puissante performance de Believer. Puis le chanteur Dan Reynolds est revenu sur scène et s’est exprimé sur le grand artiste qu’était Chris Cornell avant de demander une minute de silence à l’audience.