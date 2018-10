U2 livre un hommage poignant aux victimes des attentats de Manchester (VIDEO)

Pour ouvrir leur tournée britannique, Bono et sa bande ont choisi la ville de Manchester - ville marquée par les terribles attentats de l'arena survenus en 2017. Avant de jouer 13 -There Is A Light, Bono a ainsi pris le temps de rendre hommage aux victimes : "C'est une prière pour la sécurité de vos enfants', a t-il déclaré à la foule avant d'entamer le titre. Pour rappel, ces terribles attentats se sont déroulés le 22 mai 2017, lors d'un concert livré par Ariana Grande - qui, elle aussi, a rendu hommage aux victimes sur son dernier album.

Véritablement engagé, Bono a profité du show pour revenir sur le Brexit - qui fait rage en ce moment : "Nous avons tourné dans toute l'Europe et le message est le même : personne ne veut vous voir partir", a t-il déclaré aux britanniques. "Je ne veux pas briser vos coeurs mais le groupe a tourné en Europe. Et qu'importe ce que vous pensez, les gens vous aiment. Les gens aiment ce Royaume-Unis. Pour nous, c'est une étoile dorée qui tombe du drapeau, sans elle, nous ne sommes que moins", a t-il déclaré.

U2 a livré (comme a son habitude) un concert engagé, rock et magnifique - de quoi mettre du baume au coeur de l'Angleterre.