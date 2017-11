U2, Linkin Park, Kyo ... les albums de décembre les plus attendus 

L'année 2017 touche à sa fin et vous découvrirez très bientôt nos tops de fin d'année, sacrant les meilleurs albums et artistes entendus tout au long des douze derniers mois. Mais avant de tirer un trait sur l'année passée, il est temps de découvrir ce qui vous attend pour le mois de décembre. Les sorties importantes se font rares lors du dernier mois de l'année, comme si vos artistes préférés savaient que vous allez préférer écouter en boucle All I Want For Christmas Is You et Petit Papa Noël. Parmi les grosses sorties, c'est surtout du côté du rap que cela bouillonne avec les nouveaux albums de Booba, Eminem ou encore Post Malone. Mais ne vous inquiétez pas du côté des sons pop/rock/electro il y aura quand même quelques réjouissances en ce joli mois de décembre.

Après la tournée triomphale The Joshua Tree Tour 2017 qui venait célébrer les 30 ans de l'album iconique de U2, il est temps pour le groupe de Bono de dévoiler un tout nouvel album. Songs of Experience est le quatorzième album studio du groupe de rock irlandais, c'est dire s'ils ont en effet de l'expérience ! Un album prêt depuis la fin 2016 mais que U2 a tenu à retravailler suite au Brexit et l'élection présidentielle américaine. Les chansons de "l’innocence" de leur précédent opus sont donc loin derrière eux, le temps de l'engagement a sonné pour le quatuor.

En mai dernier Linkin Park dévoilait un septième album studio, One More Light, qui ne manquait pas de cliver un peu plus leurs fans. Le groupe américain y flirtait plus allègrement avec la pop et l'électro que d'ordinaire. En juillet dernier disparaissait Chester Bennington, ce qui a depuis conféré un ton particulier à la dernière tournée du groupe. Les membres de Linkin Park ont tenu à offrir un live de cette ultime tournée du groupe tel qu'on l'a connu jusqu'ici. Un bel hommage à l'âme de LP !

Kyo est de retour avec l'album Dans La peau, un cinquième album qu'on a déjà eu la chance de pouvoir écouter. On peut déjà vous dire que les fans vont adorer l'album qui s'annonce beaucoup plus lumineux que leurs précédents opus. Ce nouvel album a également été pensé pour le live, ce qui annonce que du bon pour leur première fois à l'AccorHotels Arena le 24 novembre 2018. Pour en savoir plus sur Dans La Peau (re)découvrez notre interview de Kyo !

Le retour de N.E.R.D sur le devant de la scène avec un tout nouvel album, sept ans après leur précédent opus est un véritable événement. Les retrouvailles de Pharell Williams, Chad Hugo et Shae Haley sont plus qu'attendues par les fans. Pour l'occasion le trio a mis les petits plats dans les grands en conviant des invités de premiers choix : Rihanna (dont on a pu entendre le featuring sur Lemon), Ed Sheeran, Kendrick Lamar, MIA ou encore Andre 3000. L'album a été dévoilé lors d'un concert live début novembre à Los Angeles et s'annonce résolument engagé.

Miguel était l'un des performeurs du Victoria's Secret Fashion Show 2017, au côté de Harry Styles, et ce n'est pas pour rien ! Le chanteur dévoilera ce vendredi son quatrième album et après les incursions psyché et rock de son précédent opus, on est curieux de découvrir comment l'américain s'est de nouveau réinventé. Naviguant entre pop et R&B, l'artiste est aussi talentueux qu'un The Weeknd et gagne à être plus largement connu !