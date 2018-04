U2 : Leur scène à 360 degrés bientôt exposée

U2 sera à Paris pour deux concerts de ouf à l’AccorHotels Arena le 8 et 9 septembre ! En 2009, le groupe était déjà en tournée mondiale avec un show exceptionnel ! Pendant 2 ans, une scène en 360° était installée à chaque venue offrant une vue de folie sur le groupe. Si vous avez raté leur concert, si vous comptez partir visiter l’Utah, désolé, sachez que cette scène sera désormais ouverte à la visite au Loveland Living Planet Aquarium à Draper ! Vous pourrez vous prendre pour Bono, chopez une guitare, et faire le show devant vos potes, ou des gens qui vous regarderont, médusés.

Foncez sur le site official pour voir déjà à quoi ça ressemble, c’est impressionnant et servira de science, d’exploration, d’apprentissage et de conservation ! U2, c’est le feu !