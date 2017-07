Les cérémonies se suivent et se ressemblent... un peu trop ? En début de semaine, MTV a dévoilé sa liste des nommés pour les VMAs 2017 aka l'une des cérémonies les plus suivies chaque année dans le monde. Au programme des nominations cette année : The Weeknd, Rihanna, Katy Perry, Ariana Grande, Bruno Mars, Ed Sheeran, Lorde, Selena Gomez, Justin Bieber, Charlie Puth, Harry Styles, Miley Cyrus, Taylor Swift, Zayn et plein d'autres artistes qu'on adorent chez Virgin Radio. Mais il y a un petit air de déjà vu... D'autres artistes qui ont été très actifs ces derniers mois n'ont même pas été nommés dans une seule catégorie. Ont-ils été snobés par la cérémonie de MTV ? Dans tous les cas, c'est dommage pour les noms qui suivent...

Si Lady Gaga a fait son grand retour avec l'album Joanne en 2016 (qui fait partie des meilleures ventes aux USA), la pop star est l'une des grandes absentes des VMAs 2017. Entre son album, le tube "Million Reasons" et sa performance incroyable au Super Bowl, la chanteuse avait pourtant plusieurs raisons d'être nommée... Pareil pour le groupe U2 qui est au top avec The Joshua Tree Tour qui affiche complet sur plusieurs dates. On ne comprend pas non plus pourquoi des artistes comme Tove Lo et Britney Spears qui ont sorti un très bon album en 2016 ne sont pas au rendez-vous des VMAs. Et pourquoi Radiohead et Metallica font partie des oubliés eux aussi alors qu'ils sont revenus avec de nouvelles chansons ces derniers mois ? Un vrai mystère... Dans tous les cas, on suivra la cérémonie qui sera présentée par Katy Perry le 27 août 2017.