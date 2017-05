C’est certainement l’une des tournées les plus importantes et excitantes de cette décennie. U2 fête les 30 ans de la sortie de The Joshua Tree cette année et a décidé de rendre hommage à ce 5e album vendu à plus de 25 millions d’exemplaires à ce jour en organisant une immense tournée mondiale, The Joshua Tree Tour 2017. Elle a débuté le 12 mai dernier à Vancouver, et comme attendu, U2 a offert à ses fans une setlist INCROYABLE. Ils l’avaient promis, l’intégralité de l’album a été joué en live avec des inédits, des titres qu’on avait plus entendus en concert depuis des dizaines d’années, et bien sûr tous les classiques du groupe irlandais. On jette un oeil ensemble à la setlist complète de The Joshua Tree Tour de U2 !

SETLIST :

Sunday Bloody Sunday

New Year's Day

A Sort of Homecoming (pour la première fois depuis 2001)

MLK (pour la première fois depuis 2010)

Pride (In The Name Of Love)

Where the Streets Have No Name

I Still Haven't Found What I'm Looking For

With Or Without You

Bullet the Blue Sky

Running to Stand Still (pour la première fois depuis 2005)

Red Hill Mining Town (pour la première fois)

In God's Country

Trip Through Your Wires (pour la première fois depuis 1987)

One Tree Hill (pour la première fois depuis 2011)

Exit (pour la première fois depuis 1989)

Mothers of the Disappeared (pour la première fois depuis 2010)

RAPPEL :

Beautiful Day

Elevation

Ultraviolet (Light My Way) (pour la première fois depuis 2011)

One

Miss Sarajevo (Passengers cover) (pour la première fois depuis 2011)

The Little Things That Give You Away (pour la première fois)

Évidemment, cette tournée événement passera par la France les 25 et 26 juillet. Devant l’engouement pour la première date qui a affiché sold out à une vitesse éclair, un second concert a été ajouté et les billets sont partis tout aussi vite. De nouvelles places pour ces concerts parisiens de U2 ont été mises en vente la semaine dernière, et il se pourrait qu’il reste encore une poignée de tickets pour les retardataires… Dépêchez-vous de les réserver, il serait dommage de manquer ce concert historique dont la première partie sera en plus assurée par Noel Gallagher’s High Flying Birds !