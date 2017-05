U2 joue "I Still Haven't Found What I'm Looking For" avec une chorale gospel chez Jimmy Kimmel

Actuellement en tournée mondiale pour l’anniversaire du mythique album The Joshua Tree qui fête ses 30 ans 2017, U2 s’est arrêté sur le plateau de Jimmy Kimmel hier soir mardi 23 mai pour un live particulièrement riche en émotion. Personne ne s’attendait à leur venue et le groupe irlandais a décidé de faire les choses en grand en reprenant l’emblématique I Still Haven’t Found What I’m Looking For accompagné d’une chorale gospel. « Nous voulons jouer pour vous une chanson de gospel avec un esprit agité », a déclaré Bono au début de leur performance. De quoi mettre un peu de baume au coeur en cette journée morose marquée par les attentats de Manchester survenus la veille.

Ils ne pouvaient pas échapper à cette question, l’animateur les a interrogés sur leur ressenti suite aux tragiques événements du concert d’Ariana Grande le 22 mai, et les membres de U2 n’ont pas réussi à cacher leur émotion : « Ils détestent la musique. Ils détestent les femmes. Ils détestent même les petites filles. Ils détestent tout ce qu’on aime. Et le pire de l’humanité est apparu hier soir à Manchester. Mais le meilleur aussi, quand les gens ont accueilli de parfaits inconnus chez eux et ont fait la queue pour les banques de sang. Manchester a un esprit imbattable. » U2 sera en concert à Paris les 25 et 26 juillet au Stade de France à Paris.