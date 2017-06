U2, Guns N' Roses, Coldplay... Les concerts de juillet à ne pas manquer à Paris

Les festivals sont de retour dans la capitale et partout en France, peut-être faisiez-vous partie des joyeux fêtards de Solidays le week-end dernier ? Mais attention, ce n’est pas pour autant que vos artistes préférés vont déserter les salles de concerts ce mois-ci, bien au contraire ! Des lives, il y en aura à la pelle et parmi cette multitude de choix, VirginRadio.fr vous aide à faire votre choix et vous invite à découvrir sa sélection pop, rock et électro du mois. Des groupes complètement mythiques qui ne sont pas venus à Paris depuis un moment, un DJ français superstar ou encore une des plus grandes popstars de sa génération… Le programme est vaste, voici les concerts qu’on vous conseille de ne manquer sous aucun prétexte !

Robbie Williams le 1er juillet à l’AccorHotels Arena

Robbie Williams a sorti son douzième album studio (déjà !) en novembre 2016, et il fallait bien fêter tout ça sur scène. Le Heavy Entertainment Show Tour passera par Paris le 1er juillet, l’occasion de découvrir le nouvel opus sur scène et de se déchaîner sur les plus grands tubes du chanteur british !

Foo Fighters le 3 juillet à l’AccorHotels Arena

Dave Grohl et sa bande forment non seulement l’un des groupes les plus cool au monde (vous en connaissez beaucoup qui offre une guitare à un fan ayant perdu la sienne ?) mais ils sont aussi de véritables bêtes de scène. Le show que Foo Fighters nous réserve à l’AccorHotels Arena s’annonce incroyable !

Guns N’ Roses le 7 juillet au Stade de France

Quand Guns N’ Roses a annoncé sa tournée de reformation Not In This Lifetime… Tour avec ses membres initiaux, on a eu un peu du mal à y croire. Il aura fallu un moment pour que des dates européennes ne soient annoncées, à présent on y est, c’est bien ce mois-ci qu’on sera les « bienvenus dans la jungle » !

The Avener le 8 juillet au Rex Club

Cela faisait un moment que Mr Tristan Casara aka The Avener ne s’était plus produit en live dans la capitale, et il nous fait l’honneur de son retour le 8 juillet prochain dans un des lieux les plus branchés de la nuit parisienne !

Coldplay les 15, 16 et 18 juillet au Stade de France

L’an dernier pour sa tournée mondiale A Head Full Of Dreams Tour, Coldplay n’avait donné qu’une date à Nice au grand désarroi des fans parisiens. Ils nous avaient promis d’autres dates, et ce sont pas moins de trois concerts Stade de France auxquels la capitale aura droit. Shows dantesques en perspective !

U2 les 25 et 26 juillet au Stade de France

U2 fête les 30 ans de son mythique album The Joshua Tree en organisant une tournée mondiale où TOUS les titres de l’opus sont joués en live. Pour les deux dates au Stade de France ce mois-ci, Noel Gallagher’s High Flying Birds assurera la première partie et la rockstar du match France-Angleterre y a été conviée par les deux groupes eux-mêmes !