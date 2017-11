U2 : Get Out Of Your Own Way, un nouveau single avec Kendrick Lamar en écoute

On le sent bien cet album ! Les rumeurs étaient insistantes au sujet de la tracklist potentielle de Songs of Experience, le nouvel album de U2 qui sera disponible le 1er décembre 2017. Maintenant, plus aucun doute, le groupe mené par Bono vient de confirmer la tracklist précédemment révélée à son insu sur la toile. Et ce n'est pas tout : les fans de U2 vont pouvoir se réjouir ! En même temps que les rockeurs ont dévoilé la tracklist et la pochette officielle de Songs of Experience (ci-dessous), ils viennent de sortir un nouveau single aux allures de tube intitulé "Get Out Of Your Own Way" en collaboration avec Kendrick Lamar ainsi que la version studio de "The Blackout" déjà dévoilé en live.

https://open.spotify.com/track/65hrQjcGvXuyarVCR5yLL6

Pre-order #U2SongsofExperience & hear Get Out Of Your Own Way. Tour opens in US in May. Register as Verified Fan. https://t.co/2RefIMUGp0 pic.twitter.com/TyaESstqh6 — U2 (@U2) 1 novembre 2017

Sans surprise, U2 vient de dévoiler une nouvelle chanson prometteuse de son prochain disque Songs of Experience. De son riff accrocheur au refrain mélodieux et explosif (du pur U2 !), "Get Out Of Your Own Way" confirme que le groupe irlandais n'a rien perdu de sa superbe depuis toutes ces années. En prime sur ce nouveau titre sublime, on a droit à une collaboration avec Kendrick Lamar : le rappeur avait convié U2 sur son dernier album (DAMN. sur le titre "XXX."), il rend désormais la pareille au groupe en outro de "Get Out Of Your Own Way". La suite s'annonce passionnante ! En attendant le 1er décembre, on se revoit le clip de "You're The Best Thing About Me".