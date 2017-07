Encore une semaine riche en cadeaux chez Virgin Radio ! On vous fait gagner vos places pour l"une des deux dates parisiennes - le 25 juillet 2017 - de la tournée mondiale de U2. Car oui, Bono et sa bande ont fait leur grand retour sur scène à l'occasion du 30 ème anniversaire de leur album mythique : The Joshua Tree, qu'ils joueront en intégralité sur scène. Moins de deux ans après leur précédente tournée mondiale, les garçons de U2 font le bonheur de leur milliers de fans avec ce grand retour à la capitale. Un rêve qui se réalise une nouvelle fois avec ces deux dates à Paris ! Autre bonne nouvelle : Noel Gallagher assurera la première partie des concerts en Europe. À l'occasion du concert du mardi 25 juillet, Virgin Radio vous offre quelques places pour voir vos idoles lors d'une tournée déjà encensée par les critiques !

Ecoutez Virgin Radio et remporter vos places pour le concert de U2 au Stade de France le 25 juillet 2017

Toute la semaine Virgin Radio vous fait gagner à l'antenne des places pour le concert du 25 juillet de U2 au Stade de France. Dès que vous entendez le signal, envoyez dans les dix minutes qui suivent le code VIRGIN RADIO par sms au 7 12 13 (2x65 centimes d'euros + coût d'un sms). Les gagnants seront tirés au sort parmi les inscrits et remporteront deux places pour le concert de Coldplay le 25 juillet au Stade de France. Consultez le règlement ici.

Gagnez vos places pour assister au concert de U2 au Stade de France le 25 juillet 2017 en jouant sur VirginRadio.fr

Vous pouvez aussi tenter votre chance sur VirginRadio.fr en répondant à la question du formulaire, n'oubliez pas de laisser vos coordonnées complètes et de consulter le règlement ! Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous !