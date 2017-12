U2, Foo Fighters... les meilleurs albums rock de 2017 selon la rédac'

En matière de rock, 2017 aura été une bonne (très bonne, même) année. D'abord, il nous faut souligner le retour de Paramore après trois ans d'absence. Certes, ils se sont complètement détachés de leur côté punk. Mais au final, ils nous ont servi un album qui semblait tout droit sorti des 80's. Aussi, 2017 aura été une année décisive pour Harry Styles qui, clairement, s'est émancipé des One Direction. Bref, année chargée dans la sphère musicale. Tout de suite, découvrez les albums qui, selon nous, sont les plus marquants de 2017.

Avec son cinquième album studio, Arcade Fire a clairement surpris l'assemblée. On se souvient que le premier single (qui sonnait comme un hymne disco funk) avait laissé quelques fans perplexes mais le groupe canadien a su montrer avec cet opus qu'il en avait -encore et toujours- dans les amplis. D'ailleurs, on ne compte pas les collaborations prestigieuses que compte ce nouvel opus. Everything Now se glisse ainsi parmi les meilleurs albums de l'année.

Petit Harry est devenu grand. Celui qui oeuvrait au sein des One Direction a fait comme ses anciens camarades à la seule différence qu'il a choisi de ne pas se lancer dans le mainstream. Harry Styles a offert un premier album éclectique, qui, clairement, ne rentre dans aucune case. Pour présenter cet opus, il a pris un risque (qui a payé) en misant tout sur Sign of The Times. C'était audacieux de choisir une ballade (qui rassemble tous les critères du rock) mais visiblement, il a bien fait. Mention spéciale pour Kiwi, le troisième single de l'album - qui figure parmi nos coups de coeur rock de 2017.

Le groupe britannique a fait son retour en 2017 avec un album aussi énergique que déjanté. On retiendra d'ailleurs I'll Ray ou encore You're in Love with a psycho.

Deux ans après un premier album parfaitement réussi, Imagine Dragons a fait son grand retour avec Evolve. Pour le groupe américain, Evolve est un album optimiste. Pour nous, c'est un album puissant. Porté par Thunder et Believer, l'opus "est la symbolique même de cette transition, presque vitale, qui s'est opérée au sein du groupe", pouvait-on lire il y a quelques mois sur VirginRadio.fr. Succès mérité et surtout, confirmé lors du Lollapalooza Paris, par exemple.

On les attendus. Après trois ans de silence et un album applaudi (The Self-Titled) par la critique et le public, Paramore a fait son grand retour en mai dernier. Exit les cheveux roux, Hayley Williams nous est revenue avec des cheveux blonds platines et une nouvelle bande (Zac Farro a réintégré le groupe tandis que Jeremy Davis l'a quitté). Avec After Laughter, Paramore a offert un album qui n'est pas sans rappeler les Cure ou Blondie - les années 80 ont clairement fait leur come back cette année. Et c'est tant mieux.

Ils se sont faits discrets pendant cinq ans, chacun se consacrant à ses projets. Et cette année, Brandon Flowers et sa bande ont fait leur grand retour sur la scène rock avec Wonderful Wonderful. Certains regrettent l'époque de Somebody Told Me tandis que pou d'autres, ce disque pourrait être qualifier de meilleur album jamais sorti par les américains. Toujours est-il que Wonderful Wonderful a marqué l'année et que quoiqu'on en pense, il est bourré de pépites.

As You Were a marqué la renaissance de Liam Gallagher. Applaudi par la presse spécialisée et par les fans d'Oasis, l'album est un concentré de brit pop qui, clairement, prouve que Liam Gallagher n'a rien perdu de sa superbe.

One More Light restera comme l'in des albums les plus controversés de Linkin Park, certes, mais aussi comme l'un des plus emblématiques. Avec ce nouvel opus, Linkin Park a choisi de faire un détour inattendu, ce qui a quelque peu dérouté les fans. Mais aujourd'hui, alors que Chester Bennington n'est plus, on écoute chaque morceau du disque différemment - dont One More Light, évidemment. Le 15 décembre prochain, la formation publiera un album live (celui de sa tournée d'été) et pour être francs, on sait déjà qu'il aurait mérité une place dans ce classement.

La bande de Dave Grohl a offert cette année Concrete and Gold. On ne va pas se mentir, ce disque est une réussite. Concrete and Gold est un album incisif comme on les aime mais qui parfois, tend vers le blues. Foo Fightters a offert là l'un de ses meilleurs disques, l'un des plus marquants de l'année.

Avec Songs of Experience, U2 nous offre la suite tant attendue de Songs of Innocence. Bono et sa bande signent-là un opus personnel (notez qu'il a été composé comme une série de lettres adressées aux proches de Bono) et engagé.La valeur ajoutée, c'est évidemment la présence de Kendrick Lamar sur l'opus - preuve que rap et rock font et feront toujours bon ménage.

Et vous, quel est votre album préféré de 2017 ?