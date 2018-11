U2 : Experience + Innocence Tour, en quelques chiffres ! 

U2 prend peut être -et on a bien dit peut être, sa retraite mais avant de tirer sa révérence, le groupe continue sa tournée mondiale avec leur gigantesque Expérience + Innocence Tour. Une longue tournée ayant commencé le 2 mai 2019 et qui s'achèvera le 29 juin 2019. Autant dire que la bande à Bono en a fait de la route ! Mais alors, cette tournée est-elle la plus ambitieuse et lucrative du groupe ? Parce qu'on aime les chiffres -en fait, pas tellement, on a décidé de vous la décortiquer un peu. Juste légèrement. On ne voudrait pas que vous ayez la migraine...

Experience + Innocence Tour, c'est 59 dates au total. Et en presque un an de tournée, U2 a donc engendré pas moins de 126.2 millions de dollars. Soit 923.733 billets vendus dans le monde ; 65,7 millions de recettes en Europe contre 61 millions pour les Etats-Unis. C'est aussi, 2.3 millions par soir pour leurs shows US et Canada et 2 millions pour ceux en Europe. Ça fait un peu tourner la tête, non...? Et ce n'est pas fini car en comparaison à leur Innocence + Experience Tour en 2015, les chiffres plus minimes. Pas de beaucoup mais toutefois. U2 avait alors engendré 152.2 millions de dollars au total pour 76 dates.

Pour pousser le vice plus loin -parce que oui, on est trop curieux, on s'est brièvement penchés sur les deux précédentes tournées. Le 360° Tour (2009) et le The Joshua Tree Tour (2017). Les chiffres sont assez explicites puisque les deux tournées ont été les plus lucratives avec respectivement 736 millions de dollars de recette pour la première et, 317 millions dollars pour la seconde.