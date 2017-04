Il est l'un des prodiges du hip-hop américain et une fois encore, il a surpris tout le monde. Le 14 avril, Kendrick Lamar a dévoilé DAMN, son quatrième album. Ce nouvel opus, le rappeur le tease depuis le mois de mars : "Vous allez tous devoir attendre le 7 avril", alertait-il. Ensuite, il a sorti HUMBLE -un morceau produit par Mike Will Make-It- qui n'aura pas mis longtemps à se hisser dans les charts : le morceau s'est placé en deuxième position du top Billboard.

Ainsi, sur DAMN, on retrouve de grands noms de la musique. Avec des titres comme LOYALTY. (feat. Rihanna) ou encore XXX avec U2, il a prouvé une fois de plus qu'il pouvait être là où l'on ne l'attendait pas. Pourtant, il n'en n'oublie pas d'aborder des thèmes qui lui tiennent à coeur. Dans une interview récente accordé au New York Times' T Magazine, il confiait : "Je pense que maintenant, vu la façon dont les choses se déroulent depuis quelques mois, je me concentre sur l'idée de retrouver ma communauté et les autres communautés du monde où les gens font le travail de base. To Pimp Butterfly abordait le problème. Mais maintenant, je suis dans une situation où je n'aborde plus le problème". Une fois de plus, Kendrick Lamar a livré un album brillant, poignant et criant de vérité. Nul doute que DAMN aura le même succès que son prédécesseur.