U2 et Noel Gallagher invitent la rockstar du match France-Angleterre à leur concert au Stade de France

On vous parlait sur VirginRadio.fr de la performance de la garde républicaine qui a marqué le match France-Angleterre. En hommage aux victimes des attentats de Londres et de Manchester, le maréchal Jean-Michel Mekil a repris à la guitare électrique "Don’t Look Back in Anger" d'Oasis avant le coup d'envoi du match au Stade de France. La prestation de la garde républicaine a marqué les esprits de tous les spectateurs y compris ceux de Noel Gallagher et U2. En effet, le promoteur Live Nation France l'a invité à leur concert au Stade de France les 25 et 26 juillets..

"C’est pas vrai ? C’est extraordinaire ! Etre dans le public pour écouter leurs chansons c’est tellement énorme !", a réagi avec enthousiasme le guitariste. "C’est la méga-super nouvelle de la journée !". Postée sur la page Facebook "Musique de la Garde Républicaine", la vidéo de la reprise de Don’t Look Back in Anger fait un carton dans le monde entier avec plus de 3.7 millions de vues depuis sa mise en ligne mardi dernier...