U2 et Martin Garrix préparent We Are The People We’ve Been Waiting pour l'euro 2020

Quand l'un des groupes les plus mythique d'Irlande unit ses forces à celles de Martin Garrix, c'est pour mieux nous offrir le hit de l'année. Le 14 mai prochain, U2 et le Dj dévoileront We Are The People We’ve Been Waiting - en amont du lancement de l'Euro 2020 qui se tiendra courant juin. Petit bonus, selon le Sun, U2 serait en plein tournage de clip à Londres.

We Are The People We’ve Been Waiting For w/ Bono & The Edge - May 14th! #euro2020 pic.twitter.com/vE6SGWs4cD — MARTIN GARRIX (@MartinGarrix) May 4, 2021

"Martin adore le football, cette opportunité était donc énorme pour lui, c'est pourquoi il a visé le haut du panier lorsqu'il a cherché des collaborateurs", a confié une source. "Il a passé des mois et des mois à travailler sur cette chanson pour la rendre parfaite et, une fois que Bono et The Edge ont été à bord, elle a atteint de nouveaux sommets".

"Ils ont discuté à plusieurs reprises et sont actuellement à Londres pour travailler sur la vidéo. Ils sont impatients de la sortir pour que tout le monde puisse l'écouter très bientôt", poursuit la source en question. Patience, cet hymne sera disponible le 14 mai prochain.