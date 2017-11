U2 et Kendrick Lamar dévoilent American Soul, une nouvelle collaboration en écoute

Le rap rock va-t-il revenir à la mode en 2018 ? U2 et Kendrick Lamar n'ont pas attendu que cette mode s'installe dans l'industrie pour travailler ensemble. D'un côté on a l'un des groupes de rock les plus emblématiques de l'univers, de l'autre le rappeur le plus doué de sa génération. Et c'est sur l'album DAMN. de Kendrick Lamar sorti en avril dernier que leur collaboration s'est concrétisée pour la première fois avec le titre génial "XXX.". Quelques mois plus tard, c'est Kendrick Lamar qui apparaît sur le nouvel album de U2 (Songs of Experience, disponible le 1er décembre) avec le duo "Get Out Of Your Own Way". Sauf que le rappeur a participé à un autre morceau de Songs of Experience : on écoute "American Soul" sans plus attendre.

Si vous connaissez par coeur leur duo "XXX.", alors vous aurez tout de suite reconnu que "American Soul" est une version alternative de ce titre qu'on retrouve à l'origine sur l'album de Kendrick Lamar. On adore ce que le groupe de Bono en a fait : à partir d'une outro, U2 a réussi à créer un véritable hymne rock'n'roll ! Dommage cependant que K-Dot soit présent seulement lors des premières secondes de "American Soul", on n'aurait pas été contre un petit interlude rap.