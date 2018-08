U2, Ed Sheeran, Bruno Mars, Coldplay... le top 50 des musiciens les mieux payés selon Billboard

C'est une série qui semble ne jamais prendre fin. Forbes publiait il y a peu sa liste des DJ ainsi que des célébrités les mieux payés. Billboard prend la suite et publie à son tour son top 50 des musiciens les plus rémunérés aux Etats-Unis. Mais alors, qui est le grand gagnant qui a empoché le plus cette année ?

Classement presque inattendu mais toujours aussi prévisible pour certaines têtes d'affiches. Les valeurs sures ne changent pas, dira-t-on. Le top 50 Billboard se base sur plusieurs critères spécifiques qui sont : les ventes physiques d'albums, le streaming, la publicité et surtout les revenus engendrés par les tournées. Ainsi, les grands gagnants sont U2 et leur 54.4 millions de dollars amassés en 2018. Euh... Pardon ?! Bah oui, 28 dates aux Etats-Unis à leur actif, dont une au Bonnaroo Festival pour 2.4 millions de dollars on se doutait bien que le quatuor irlandais raflerait la place de numéro 1. Leur tournée The Joshua Tree aurait rapporté pas moins de 52 millions de dollars... Leur dernier album, lui, aurait engendré qu'un million. Faible, en comparaison à ce qu'une tournée peut rapporter !

Vous l'aurez compris, la vente de disque n'est plus ce qu'elle était et les artistes doivent maintenant compter presque essentiellement sur leurs tournées. On achète plus les formats physiques mais on veut bien se déplacer pour voir un live... Logique, avec l'ère du streaming. On retrouve donc à la deuxième et troisième place, Garth Brooks (musique country oblige...) et Metallica avec respectivement 52.2 millions et 43.2 millions de dollars. Bruno Mars ravi la quatrième place et n'est pas à plaindre avec ses 40.7 millions. L'interprète de Treasure a su conquérir les fans avec sa tournée 24K Magic, et ces derniers le lui ont bien rendu ! Au total ? 33.3 millions, rien que ça ! Tandis que Ed Sheeran, cinquième, empoche près de 10 millions de moins et que Coldplay, dixième atteint les 26.5 millions de dollars, notamment grâce à leur A Head Full of Dreams Tour. Seule femme présente dans le top 10, Lady Gaga assure toujours sa place de reine de la pop malgré un succès mitigé sur son dernier album Joanne. La chanteuse aurait gagné 29.7 millions de dollars dont plus de 27 grâce à sa tournée. Décidément !

Et s'ils ne savent pas quoi en faire, on est preneur. Nos poches sont petites mais on est certains qu'elles peuvent contenir au max -blague potache. Les plus curieux trouveront l'intégralité du classement, ici !