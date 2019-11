U2 dévoile le titre surprise "Ahimsa"

Si les fans de Coldplay ont eu la chance de retrouver le tout nouvel album « Everyday Life » sorti ce vendredi 22 novembre, ceux de U2 ont eu la surprise de découvrir un tout nouveau titre du groupe irlandais. Intitulé Ahimsa, le morceau se révèle être une ballade appelant à la spiritualité que la bande de Bono a enregistré avec le musicien indien A.R Rahman ainsi que ses filles Khatija et Raheema. Ahimsa veut littéralement dire « non-violence » et est une composante importante du bouddhisme, U2 et A.R Rahman invite ainsi son auditoire à méditer « This is a meditation (…) I’ll meet you where there is no sleeping. » Écoutez ce nouveau titre ci-dessous !

Actuellement en pleine tournée mondiale pour l’anniversaire de l’album The Joshua Tree, U2 donnera sa dernière date le 15 décembre prochain… à Mumbai ! Ce sera le tout premier concert des Irlandais en Inde. Une date qui s’annonce mythique et pleine de surprises !