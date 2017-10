Le football plus fort que la musique ? En Argentine, c'est visiblement le cas ! U2 a décidé en effet de retarder son concert de ce mardi à Buenos Aires, pour laisser ses fans regarder le match décisif de qualification au Mondial 2018 opposant l'Argentine à l'Equateur. Ils ont ainsi joué en deuxième partie partie de soirée à 22h20 heure locale au lieu de 21h comme prévu ! Ainsi, après la première partie assurée par le groupe argentin Joystick et ensuite Noel Gallagher, fatigué de devoir défendre U2, les fans ont pu assister au match retransmis sur grand écran dans des conditions au top... Enfin, ils ont pu applaudir les Irlandais comme il se doit !

Las miles de personas que fueron al concierto de U2 en Buenos Aires, disfrutaron antes de Argentina. (???? @EPCaressi) pic.twitter.com/vadOQopEY7 — Fútbol Total (@FT_Total) October 11, 2017

"Je leur ai proposé qu'après Noel Gallagher, qui se produit à 19H00, nous retransmettions le match de l'Argentine et que U2 joue ensuite. Nous installons quatre écrans géants, un dans chaque coin, et voilà! Vous imaginez le show si l'Argentine gagne? Et si elle perd, au moins, on se remonte le moral avec un super concert. Ca ne peux pas mal se passer", avait déclaré producteur du show Daniel Grinbank juste avant le concert. Résultat, une très bonne soirée pour le public argentin. Ils ont gagné 3-1 contre l'Equateur et se sont qualifiés pour le Mondial 2018... Autant dire qu'ils étaient encore plus en forme devant U2, qui a aussi reversé les recettes de son concert mexicain aux victimes du tremblement de terre.