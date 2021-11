U2 débarque sur TikTok et tease un nouveau morceau

Depuis le confinement et la pandémie, nombreux sont les utilisateurs qui s'inscrivent sur Tik Tok : la plateforme séduit cheque jour plus d'utilisateurs et, chez les artistes, personne ne fait exception : pas plus tard que la semaine dernière, la chanteuse Taylor Swift nous y offrait d'ailleurs une vidéo dédiée à l'automne - pour mieux préparer la sortie de Red (Taylor's Version), la nouvelle version de son album publié en 2012 sous Big Machine Records.

Evidemment, Taylor Swift n'est pas la seule artiste à avoir fait une entrée fracassante sur Tik Tok : récemment, U2 en personne a débarqué sur la plateforme. Et ce n'est pas tout : le groupe originaire d'Irlande en a profité pour teaser un nouveau morceau, “Your Song Saved My Life" - chanson issue de la bande originale de Sing 2, film dans lequel Bono prête sa voix.

"Le groupe a enregistré cette incroyable chanson de U2", a confié Garth Jennings (réalisateur du film) "Elle est pleine d'émotion et de cœur. Elle dit simplement, 'Ok, voici ce que nous voulons que votre public ressente en quittant le cinéma'". Sing 2 devrait sortir en salle d'ici décembre et, pour patienter, rendez-vous sur le compte Tik Tok de U2 !