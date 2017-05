U2 : De nouvelles places mises en vente pour les concerts à Paris

À l’occasion des 30 ans de l’album The Joshua Tree, U2 organise une immense tournée mondiale qui rendra hommage à cet opus sorti en 1987 et qui s’est vendu à ce jour à plus de 25 millions d’exemplaires. Ce cinquième disque du groupe irlandais avait reçu le Grammy Awards du meilleur album et est aujourd’hui considéré comme un des meilleurs albums de tous les temps. On lui doit notamment les hits tels que With Or Without You, Where The Streets Have No Name ou encore I Still Haven’t Found What I’m Looking For. Bien sûr pour célébrer cet important anniversaire, U2 a pensé à ses fans français et a annoncé une première date le mardi 25 juillet au Stade de France à Paris puis une seconde le mercredi 26 juillet pour satisfaire la forte demande. Sans surprise, les deux concerts se sont remplis à une vitesse éclair, mais bonne nouvelle pour ceux n’ayant pas pu obtenir de places, de nouveaux billets viennent d’être remis en vente pour le show du 26 juillet !

Il va falloir faire très très vite pour espérer d’assister à cette tournée historique de U2, la poignet de places remises en vente devraient à leur tour partir rapidement ! Rendez-vous sur la billetterie officielle par ici pour obtenir les derniers tickets. Pour rappel, ce n’est pas moins que le groupe Noel Gallagher’s High Flying Birds qui assurera la première partie des deux concerts ! Deux immenses lives en une seule soirée, c’est à ne louper sous aucun prétexte non ? En attendant juillet 2017, retrouvez toutes les infos à savoir sur la tournée anniversaire The Joshua Tree Tour de U2.