U2 : Dans les coulisses de leur concert à Bombay

Le concert donné par U2 à Bombay en décembre dernier est plus que spécial : vous le savez sûrement, c'était la toute première fois en 43 ans de carrière que la bande irlandaise se produisait sur le territoire Indien. Mais, ce n'est pas tout ! Le show marquait la fin du Joshua Tree 2019 Tour. Ross Stewart, photographe (et accessoirement neveu de Bono) a suivi U2 depuis 5 ans pour mieux partager les coulisses de ses concerts. Et justement, sur le site de Rolling Stone, les photos du concert donné à Bombay ont été publiée : elles sont à voir ICI.

"Je me sens vraiment chanceux chaque soir parce que je dois être la seule personne qui puisse voir le show sur tous les angles", explique t-il. "Je vais derrière les écrans et dans les tribunes. Je peux aller où je veux et trouver des spots fous. Après cinq ans à photographier ces mecs, je peux dire que je ne me suis jamais ennuyé". Et ça, les fans peuvent probablement en dire autant : souvenez-vous de ce fan qui était monté sur scène avec Bono...!