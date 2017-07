U2 : Ce que The Joshua Tree Tour a rapporté jusqu'à présent

En 1987 sortait le cinquième et mythique album de U2, The Joshua Tree. Encensé par les critiques, l’opus a également connu un succès commercial considérable. Il s’est à ce jour vendu à plus de 23 millions d’exemplaires et s'est classé en première place de pas moins de 23 pays. Aujourd’hui encore, il est considéré comme l’un des meilleurs albums de tous les temps, et a donné lieu à des hits cultes tels que With Or Without You, Where The Streets Have No Name ou encore I Still Haven’t Found What I’m Looking For. Cette année, l’opus fête ses 30 ans, et pour marquer le coup, le groupe irlandais organise une tournée anniversaire dont la setlist est exclusivement consacrée à The Joshua Tree. Comme prévu, c’est un succès, découvrez combien The Joshua Tree Tour a rapporté jusqu’à présent !

Tenez-vous prêts, le bénéfice de la tournée événement de The Joshua Tree Tour est estimé à 123 millions de dollars à ce jour, ce qui fait d’elle la tournée récente la plus rentable devant celle de Roger Waters. Elle passera bien entendu par la France, rendez-vous les 25 et 26 juillet prochains au Stade de France à Paris avec Noel Gallagher’s High Flying Birds en première partie (oui, rien que ça !) et si vous ne vous êtes toujours pas procurés vos billets, sachez que Virgin Radio vous fait gagner vos places pour le concert de U2 du 25 juillet dans la capitale. Tentez votre chance, il serait dommage de rater ce live historique !