U2 : Ce que le Joshua Tree Tour a rapporté comme millions de dollars en 2017

Au mois d'octobre, U2 a livré les cinq dernières dates de son Joshua Tree Tour en Amérique Latine, mettant fin ainsi à une tournée de 50 dates dont le coup d'envoi avait été donné en mai dernier. On savait déjà qu'en juillet, les concerts avaient rapporté 123 millions de dollars au groupe mythique. Qu'en est-il maintenant que le Joshua Tree Tour est arrivé à son terme ? Même si par exemple U2 n'a pas hésité à reverser les bénéfices de son concert mexicain aux victimes du tremblement de terre, au total avec ses 50 concerts et plus de 2,7 millions de tickets vendus, le Joshua Tree Tour de U2 a engrangé exactement 316 millions de dollars. Une somme astronomique !

Avec 316 millions de dollars récoltés, le Joshua Tree Tour comptera forcément parmi les tournées les plus lucratives de l'année 2017, une situation que le groupe irlandais connaît bien puisque depuis 2000, sept des tournées de concerts de U2 se sont retrouvées dans le top 5 des plus rentables (quatre fois numéro 1) au monde. Comme quoi, pour ceux qui en auraient douté, Bono et sa bande ont encore de très beaux jours devant eux ! U2 n'a pas dit son dernier mot cette année puisque le groupe sera de retour le 1er décembre avec son nouvel album Songs of Experience sur lequel on retrouve le génial "Get Out Of Your Own Way" en duo avec Kendrick Lamar.