U2 : Bono partage une playlist de 60 titres pour son anniversaire !

Il y a quelques semaines, Bono et les membres de U2 faisaient parler d'eux pour l'énorme don de 10 millions d'euros offert à l'Irlande, leur pays d'origine, afin de lutter contre le COVID-19. Quelques semaines, plus tard, alors qu'il vient tout juste de fêter ses 60 ans le 10 mai dernier, le leader de l'un des groupes de rock les plus célèbres au monde a tenu à partager avec ses fans une liste de titres. Mais pas n'importe lesquels. Présentée sur les réseaux sociaux du groupe ainsi que sur leur site officiel, la playlist est décrite comme les 60 morceaux qui ont littéralement sauvé la vie de l'artiste. Une sorte de cadeau à lui-même mais surtout aux millions de fans de l'irlandais qui peuvent ainsi en apprendre davantage sur les goûts musicaux de leur idole.

En légende d'une publication sur Instagram, Bono écrit : "Voici quelques-unes des chansons qui m'ont sauvé la vie... celles sans lesquelles je n'aurais pas pu vivre... celles qui m'ont permis d'aller de là-bas à là, de zéro à 60 ans... à travers toutes les égratignures, toutes sortes de nuisances, du sérieux au ridicule... et la joie, surtout la joie..." Il faut dire que parmi les 60 titres choisis par l'interprète de With or Without You, on y découvre de nombreux artistes de différents styles. Parmi les plus célèbres, les fans pourront écouter les Beatles, les Sex Pistols, David Bowie, Elton John, Adele, Kanye West, Depeche Mode, Beyoncé, Andrea Bocelli, Lady Gaga et même les Daft Punk. Chaque morceau est également accompagné d'une lettre de "fan" écrite par Bono en personne. Les premières sont dores et déjà disponibles sur le site officiel de U2.