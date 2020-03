U2 : Let your Love Be Known, Bono joue un nouveau morceau en streaming

Confinés, les artistes ont choisi de se mettre au service de leurs fans. Ainsi, nombreux sont ceux qui ont choisi de livrer des concerts en live sur les réseaux sociaux : Chris Martin, Tryo - qui a d'ailleurs joué dans un AccorHotels Arena vide-, Pink... chaque artiste met sa pierre à l'édifice. C'est le cas de Bono (leader de U2). En livestream, l'artiste à joué un nouveau morceau - Let Your Love Be Known.

"Pour les italiens qui ont inspiré cette chanson... pour les irlandais, pour quiconque impliqué là-dedans. Pour les médecins, pour les infirmières... on chante pour vous", commente Youtube en postant la vidéo sur Facebook. N'oubliez pas qu'en ces temps difficiles, seuls l'amour et la gentillesse font la différence. Alors restez chez vous et prenez soin de vous.