U2 : Bono ayant retrouvé sa voix, les dates parisiennes sont maintenues ! 

Il s'en est fallu de peu pour que les concerts prévus dans le cadre de la tournée européenne du groupe -Experience Innocence, ne soient annulés. Eh oui, atteint d'une extinction de voix, les berlinois ont eu la malchance samedi soir de voir le concert du groupe irlandais, interrompu après seulement quelques morceaux. Bien entendu, les berlinois présents ce soir là auront l'opportunité de retrouver la bande à Bono pour une reprogrammation le 13 novembre prochain.

"J'ai consulté un excellent médecin et grâce à ses soins, je suis à nouveau en pleine possession de ma voix pour le reste de la tournée" indique le leader du groupe.

Le chanteur de cinquante huit ans est "soulagé" de pouvoir reprendre la route et assurer ainsi le reste de la tournée et surtout, que "tout risque sérieux ait été écarté". En effet, les fans de U2 ont brièvement douté sur la capacité du groupe à maintenir les prochaines dates. Qu'ils soient rassurés ! U2 passera bien par l'Espagne, le Portugal, les Pays Bas, la Grande Bretagne, l'Irlande et le Danemark. En ce qui concerne la France, les dates du 8, 9, 12 et 13 septembre prévues à l'AccorHotel Arena sont bien maintenues.