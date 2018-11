U2, Bohemian Rhapsody, Linkin Park... les news musique de la semaine !

La semaine a été riche en news et pour certaine, il est inconcevable de passer à côté ! C'est pourquoi Virgin Radio propose aux petits retardataires de rattraper le wagon. Au programme ? Eh bien, que du beau monde... C'est parti !

On commence avec la plus grosse nouvelle tombée cette semaine et non des moindres, l'annonce non officielle de la fin de U2. Eh oui, le groupe irlandais aurait subtilement fait comprendre à ses fans allemands -et les autres, que le concert de berlinois serait surement le tout dernier. Quoi ? Pas de panique, on attend la confirmation encore... Et bien sûr, on ne parle de départ sans parler de retour. Qui fait son grand retour ? La chanteuse britannique Dido, a décidé de repointer le bout de son nez avec le single Hurricane et surtout l'annonce d'une tournée mondiale -qui passera par Paris. Celle qui a partagé un duo avec Eminem sur le titre Stan, met donc un terme à 15 ans d'absence scénique. Autre retour, celui de Bohemian Rhapsody dans les charts Billboard. Ce qui n'était pas arrivé depuis 1992 ! On applaudit ! Pour le reste de l'actu, on va parler record. Qui a bien pu faire péter les compteurs ? Sans surprise Ariana Grande atteint les 100 millions de streams avec Thank You, Next, sur Spotify et devient donc le premier morceau à les atteindre. Autre record à souligner, celui de Linkin Park, qui grâce à une campagne des fans, à réussi à placer le clip Numb, au dessus du milliard de vues ! Bien joué !

Pour plus d'informations, bien entendu, on vous invite à parcourir les news sur VirginRadio.fr, tranquillement.