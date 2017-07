Dès demain, U2 prendra ses quartiers au Stade de France, le temps de deux concerts exceptionnels. La bonne nouvelle, c'est que Virgin Radio vous fait gagner vos places. Par contre, si vous hésitez encore à jouer (ou même à aller prendre vos places), on a quelques facteurs à prendre en ligne de compte. Parce qu'on ne va pas se mentir : voir U2 en live, c'est une chose qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie.

U2 en live, c'est à partir du 25 juillet !

Pour assurer sa première partie, U2 a choisi Noel Gallagher. Alors évidement, le chanteur britannique sera là pour défendre son projet personnel mais la bonne nouvelle, c'est que des covers d'Oasis sont inclues à la setlist. Vous avez manqué Wonderwall par Liam Gallagher au Lollapalooza Paris hier ? Vous avez une chance de vous rattraper. Petit bonus, Noel Gallagher a confié ne s'être jamais autant amusé qu'en tournée avec U2. Ca donne une idée du concert qui s'annonce.

Lorsqu'il s'agit de la scénographie, le directeur artistique de U2 est clair : il faudra s'attendre à retrouver l'esprit de 1987 - à quelques différences près : "La scène n'est pas énormément différente de celle mise en place il y a 30 ans". A l'époque, les fans pouvait voir un immense tableau noir derrière le groupe. Mais aujourd'hui, le tableau a (évidemment) été remplacé par un écran géant. Traduction, les plus anciens seront (presque) projetés 30 ans en arrière et les plus jeunes auront au moins eu la chance de vivre ça.

Pour fêter dignement les 30 ans de cet album mythique, U2 a choisi de le défendre entièrement sur scène. Au programme, des morceaux cultes comme With or Without You, One Tree Hill ou Where The Streets Have No Name. Si cet album est au sommet de votre pile, c'est le moment d'aller le prouver ! Et si l'on en croit les recettes rapportées par la tournée, U2 a pris la bonne décision en décidant de donner une seconde jeunesse à cet album.

Souvenez-vous, après les attentats de Manchester, un hommage avait été rendu juste avant le début du match qui opposait la France à l'Angleterre. Visiblement, la performance de la garde républicaine a tapé dans l'oeil de Live Nation : celui qui peut maintenant être considéré comme une rockstar a été invité au Stade de France par le promoteur. Alors on préfère vous prévenir tout de suite : il ne sera pas sur scène. Par contre, vous pourrez toujours le croiser dans la foule et repartir avec votre selfie. Et ça, c'est plutôt cool.