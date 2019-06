U2 annonce la réédition exceptionnelle de deux albums datant de 1984 et 2004 !

U2 est au sommet depuis près de quatre décennies ! Et visiblement, ce n'est pas près de s'arrêter. En tournée à travers le monde entier assez régulièrement, le groupe d'origine irlandaise vient également de régaler ses fans avec la réédition exceptionnelle de deux anciens de ses albums classiques. En effet, depuis quelques jours, il est possible de s'offrir la version vinyle remasterisée de The Unforgettable Fire, sortie en 1984, et qui contient le titre Pride (The Name of Love). Un produit très tendance puisque ils ont opté pour un thème autour de la couleur lie de vin.

Plus récent mais tout aussi iconique, l'album datant de 2004 How To Dismantle An Atomic Bomb a, lui-aussi, eu droit à son petit relooking ! Proposé dans les tons de rouge, l'opus contient le fameux hit Vertigo et demeure encore parmi le plus grand classique du groupe. Il avait même remporté neuf Grammy Awards à l'époque dont celui de l'Album de l'année.