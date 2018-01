U2 annonce deux dates de concert à Paris en septembre 2018

Vous le savez, U2 vient tout juste de sortir un nouvel album, Songs Of Experience - suite logique de Songs of Innocence. Et évidemment, qui dit nouvel album dit nouvelle tournée. Et comme par magie, le groupe Irlandais a programmé quelques dates en Europe. Au programme donc Londres, Manchester et... Paris ! Et si jamais vous n'aimez pas les grands (très grands) espaces comme les stades, alors vous serez ravis d'apprendre que U2 posera ses amplis à l'AccorHotels Arena le temps de deux concerts en 2018.

Réservez les 8 et 9 septembre prochains parce qu'il y a de fortes chances pour que vous les passiez avec U2. En ce qui concerne les tickets, sachez que la billetterie ouvrira le 26 janvier prochain. Les pré-ventes, elles, ouvriront dès le 18. Clairement, on n'aura qu'un conseil à vous donner : soyez-prêts. Un concert de U2, on sait que ça part vite.