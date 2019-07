U2 : un enregistrement live de 1979 refait surface (AUDIO)

On ne vous fera pas l'affront de vous présenter le palmarès de Bono et de sa bande : du haut de ses 43 ans de carrière, le groupe irlandais U2 cumule des millions de streams et d'albums vendus - sans parler des places de concert écoulées depuis toutes ces années. Et justement, en parlant de concert, sachez qu'un enregistrement datant de 1979 vient tout juste de refaire surface grâce au site de fans ATU2. Le petit bonus, c'est que l'on y retrouve pas moins de deux morceaux inédits.

En 1979, alors que U2 n'était encore qu'un groupe débutant, la petite bande a donné un concert au Dandelion Market (un magasin de vêtements basé à Dublin). Ceux qui suivent la formation depuis ses débuts reconnaîtront forcément les titres Stories for Boys, Out of Control ou encore Another Time - qui figurent sur leur premier opus (Boy, sorti en 1980). Mais alors, comment l'enregistrement a t-il pu ressortir après autant d'années ? Tout simplement grâce à Pete McCluskey (qui, à l'époque, était le guitariste du groupe chargé de la première partie). "Je suis heureux d'avoir enregistré ce concert (…) Je ne m'étais pas rendu compte de la signification que ça avait et de sa place dans l'histoire avant très récemment", a t-il d'ailleurs confié. Tout a commencé en 2011, lorsqu'il a partagé Out of Control. Après cela, c'est l'équipe de U2 qui l'a contacté : « L'histoire de la cassette a attiré leur attention et ils seraient intéressés d'entendre une copie de cet enregistrement d'un point de vue historique et pour savoir comment le groupe sonnait à l'époque », a t-il confié à la presse irlandaise.

40 ans plus tard, U2 se produit dans les salles les plus impressionnantes du globe. Et justement, ils sont atendus au Japn et en Australie pour la tournée qui célèbre l'anniversaire de Joshua Tree.