U2 : Top 5 des meilleures performances live ! 

Alors que le doute se faufilent dans l'esprit des fans depuis l'annonce non officielle d'une fin de carrière pour le groupe U2, VirginRadio.fr s'est dit qu'il serait cool de vous proposer le top 5 de leurs meilleurs live... Histoire de faire passer la pilule en douceur. Même si, on admet qu'on est plutôt septique quand à la fin de l'ère U2... On ne sait pas pourquoi mais on a l'impression que Bono et sa bande n'ont pas encore dit leur dernier mot !