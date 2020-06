Two Door Cinema Club dévoile un EP de titres rares et inédits (AUDIO)

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de Two Door Cinema Club ! Ce 5 juin 2020, le groupe nord-irlandais vient de dévoiler un EP intitulé Lost Songs (Found). Un projet disponible sur toutes les plateformes de musique en ligne et une belle surprise annoncée seulement la veille au soir sur leurs réseaux sociaux. Composé de sept titres, cet EP met en lumière des titres inédits (pour la plupart) et laissés dans des archives depuis plusieurs années. Nul doute que le confinement aura permis aux membres de Two Door Cinema Club de retrouver ces pépites afin de les offrir à leur public.

Parmi les morceaux proposés, la plupart datent de l'époque de Tourist History, le premier album du groupe sorti en 2010. Concernant Tiptoes par exemple, les membres du groupe affirme qu'il était "censé apparaître sur Tourist History". Malheureusement, ces derniers auraient été pris par le temps : "En 2009, nous ne pouvions nous permettre que deux semaines en studio pour enregistrer et mixer l'album. Nous avons manqué de temps et la version à moitié terminée de "Tiptoes" a été perdue, maintenant tout ce que nous avons, c'est cette démo." concluent-ils. Une anecdote intéressante qui montre également la difficulté des premières années de Two Door Cinema Club. Alors que le confinement touche peu à peu à sa fin, le groupe anglophone pourrait reprendre rapidement le chemin de la scène. Un rendez-vous à ne pas manquer !