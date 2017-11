Twitter passe à 280 caractères pour tout le monde

On en parlait il y a un peu plus d'un mois : la rumeur disait que Twitter pouvait passer de 140 à 280 caractères. Et bien grande nouvelle pour les fans du réseau social, c'est enfin le cas ! C'est grâce à un tweet plutôt ingénieux, que Jack Dorsey, le patron de Twitter, a officialisé la généralisation des 280 caractères pour tous les utilisateurs de Twitter ! Fini les tweets bâclés, incomplets : place aux tweets plus longs et libérateurs ! Vous aurez donc désormais la possibilité de vous exprimer plus facilement et de façon plus complète. Cette décision semble être une bonne chose, surtout pour un réseau sur lequel le débat fait rage.

140+140! — jack (@jack) 7 novembre 2017

Le groupe américain a expliqué : "Nous voulons que ce soit plus facile et plus rapide pour tout le monde de s’exprimer." Aliza Rozen, chef de produit, ajoute également : "Nous avons observé que lorsque les utilisateurs devaient utiliser plus de 140 caractères, ils tweetaient plus facilement et plus souvent. Mais surtout, nous avons observé que la plupart du temps, les tweets ne dépassaient pas les 140 caractères et que la brièveté de Twitter était toujours là." L’allongement ne concerne que les messages en caractères latins et ne s'appliquera pas à ceux qui écrivent en japonais, coréen ou chinois, car leurs langues sont considérées comme étant plus compactes.