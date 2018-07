Twenty One Pilots : vers un retour imminent ?

Depuis l’annonce d’une pause en 2017, les interprètes de Stressed Out ou encore Sucker For Pain, se sont fait extrêmement discrets mais les afficionados de Twitter ont pu remarquer une étrange video postée depuis le compte du groupe. Sa publication coïncide presque jour pour jour à l’annonce de leur pause, un an plus tôt.

Ainsi, les spéculations vont bon train du côté de leur fan base (The Skeleton Clique). En effet, nombreux d’entre eux pensent que leur retour sur les réseaux sociaux, silencieux depuis juillet 2017, annonce la venue d’un nouvel album. Un opus très attendu par les fans, impatients et frustrés depuis Blurryface le dernier album sorti en 2015. En effet, les fans du groupe ont reçu un e-mail tout aussi énigmatique contenant un GIF d’un œil jaune suivi de la mention "Dormez-vous toujours ?"

Avec un retour aussi attendu, Twenty One Pilots crée la sensation sur la toile en laissant planer le doute sur une éventuelle apparition. En attendant, on se contente de revoir le clip de HeavyDirtySoul !