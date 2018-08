Twenty one pilots : un nouveau morceau teasé lors de la coupure pub des VMA's ? 

Twenty One Pilots sait comment rendre dingue ses fans. Après un an de silence, les deux acolytes ont d'abord annoncé leur retour puis un nouvel album, Trench. Le tout en restant assez énigmatique. En même temps, c'est un peu leur marque de fabrique. Suite à quoi, ils dévoilaient la trilogie suivante Jumpsuit, Nico and The Niners et Levitate.

Le débat autour de cette dernière a inondé les réseaux sociaux de théories en tout genre. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la coupure pub des VMA's dans laquelle Twenty One Pilots apparaît et surtout, dans laquelle -on suppose, un nouvel extrait de Trench est lancé. Du moins, c'est ce que pense les fans. En effet, après des images issues de leur clip Jumpsuit et Nico and The Niners, le spot laisse entendre un nouveau son. Brièvement, la voix de Tyler se fait entendre dans un "Stay with me, my blood" assez clair. Il n'en pas fallait pas moins aux fans pour jurer qu'il s'agit de My Blood, présent sur la tracklist de Trench.

GUYS IM WATCHING THE VMAS AND THIS TRENCH COMMERCIAL LEAKED A SNIPPET OF A SONG ???????? pic.twitter.com/FcYtZyxZn8 — maria thot ???? (@MariaAlejAlva) 21 août 2018

Du peu qu'on entend, on doit avouer que le morceau s'annonce lourd. L'album Trench sortira le 5 octobre alors soyez très attentifs. Le groupe est adeptes des surprises alors, on ne sait jamais ce qu'il nous réserve d'ici là.