twenty one pilots sacré meilleur vendeur d'albums rock de la décennie

A une époque ou vendre des disques semble de plus en plus difficile, twenty one pilots vient tout juste de réaliser un bel exploit : tenez-vous bien, le duo a vendu le plus d'albums cette décennie ! Pour rappel, Josh et Tyler ont livré un deuxième opus extrêmement bien accueilli en 2018 - intitulé Trench. Avec cet opus, tous deux n'ont pas eu peur de changer de direction, tentant parfois de nouveaux styles musicaux.

Côté chiffres, leur premier opus Blurryface s'est vendu à près de 6,5 millions d'exemplaires dans le monde entier (comptez près de 1,7 millions rien qu'aux USA), selon Billboard. Le duo a fini numéro un des charts pendant 9 semaines (rien que ça) et s'est un offert un quadruple disque de platine.

Quelques années plus tards, c'est donc Trench qui s'est imposé dans les bacs - même succès. twenty One pilots s'est donc imposé comme le groupe ayant vendu le plus d'albums dans la catégorie rock. Qui seront les prochains ?