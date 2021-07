twenty one pilots rencontre un monstre marin dans le clip de Saturday (VIDEO)

Le duo made in USA continue de promouvoir son troisième opus. Ainsi le 8 juillet dernier, twenty one pilots a dévoilé le clip de Saturday. Voyez plutôt :

L'on y retrouve le groupe se produisant au beau milieu d'une soirée... sont-ils à une simple fête ? Ce serait mal connaître twenty one pilots. Non, le groupe joue en réalité dans un sous-marin... tout se passe parfaitement, si ce n'est qu'à la fin du clip, un monstre matin attaque le vaisseau : l'on observe ainsi les fêtards nager pour mieux se mettre à l'abris... à la fin, la caméra révèle les survivant... ainsi que le monstre nageant en dessous.

On vous l'accorde, à quelques semaines des vacances, on n'avait pas nécessairement envie de voir un monstre marin en pleine attaque. Mais au de-là de ça, twenty one pilots nous offre un tout nouveau hit, confirmant ainsi la direction "disco" déjà prise par les singles précédents.