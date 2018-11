Twenty one pilots, Post Malone, Foo Fighters... les têtes d'affiches du Reading & Leeds Festival 2019 !

Pour l'édition 2019 du Reading & Leeds Festival, il y aura du lourd. Enfin, comme d'habitude puisque le festival anglais s'offre toujours des têtes d'affiches de prestiges. Cette fois ci, c'est au tour de Twenty One Pilots, Post Malone, Foo Fighters et The 1975 qu'incombe la charge de divertir le public -boueux ?, de Richfield Avenue (Reading) et Braham Park (Leeds). L'occasion pour Twenty One Pilots de défendre son nouvel album Trench, qui cartonne déjà fort. Pour les baroudeurs -et les amoureux de festival, prêts à faire le déplacement, voici les dates à retenir :

The 1975 : 23 août (Leeds) et 24 août (Reading)

Foo Fighters : 23 août (Leeds) et 25 aout (Reading)

Twenty One Pilots : 24 août (Reading) et 25 août (Leeds)

Post Malone : 24 août (Reading) et 25 août (Leeds)

Pour le reste du line-up, on pourra compter sur la présence de nombreux autres artistes de taille. Entre autres, Bastille, Billie Eilish, PVRIS, Sundara Karma, Yungblud, etc. Un panel plutôt alléchant qui donnerait presque envie d'être anglais !