Twenty One Pilots parodie l'affiche de A Star Is Born !

Vendredi sortait le nouvel album de Twenty On Pilots, Trench et pour contrer l'ascension fulgurante de la bande originale du film A Star Is Born, sortie le même jour, Josh et Tyler ont trouvé un moyen assez fun de détourner l'affiche officielle de ce dernier.

C'est la course au top Billboard Chart et Twenty One Pilots est sur le pied de guerre. En postant leur propre version de l'affiche A Star Is Born, les garçons comptent bien rameuter les fans et non fans à leur cause. Transformée en A Trench Is Born, le groupe envoie un message clair : "prenez la bonne décision aujourd'hui chez votre disquaire, en ligne ou n'importe où les cds se vendent. Notre nouvel album TRENCH est disponible maintenant."

make the right decision today at your local record store, online, or wherever cds are sold. our new album TRENCH is out now. pic.twitter.com/65OeAvtnOK — twenty one pilots (@twentyonepilots) 6 octobre 2018

Une façon sympathique de faire un petit clin d’œil à Lady Gaga et Bradley Cooper qui trône sur le classement US iTunes avec la bande originale du film pendant que Twenty One Pilots campe la deuxième place avec leur album Trench. Et comme pour donner suite à ce petit jeu, les garçons viennent de publier une vidéo tout aussi amusante sur Instagram dans laquelle ils attendant patiemment que les fans se pointent pour une séance de dédicace...déserte. Seraient-ils tous ailleurs, à la recherche de la BO de A Star Is Born ?

Quoi qu'il en soit même si Twenty One Pilots n'est pas encore numéro 1 des charts, on ne doute pas du succès de l'album. Et pour les fans, on rappelle qu'ils seront de passage à Paris le 11 mars prochain à l'AccorHotel Arena à l'occasion de leur The Bandito Tour.