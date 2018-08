Twenty one pilots : My Blood, le nouveau morceau dévoilé

Twenty One Pilots récidive et seulement vingt jours après la sortie de leur dernier clip Levitate, Tyler et Josh misent aujourd'hui sur My Blood. Les fans sont ravis et nous aussi !

Rappelez-vous, il y quelques jours on vous parlait d'un morceau teasé lors de la coupure pub des MTV VMA's et on se demandait s'il s'agissait de My Blood ou d'un autre titre présent sur l'album Trench dont la sortie est prévue le 5 octobre. Les fans avaient vu juste. Leur oreille avertie avait brièvement décelé "Stay with me, my blood" et c'était plutôt bien joué. Le groupe lâche donc My Blood, quatrième titre sur la tracklist de Trench, une semaine après le teasing. La question qu'on se pose -et on sait que vous aussi !, est de savoir si Twenty One Pilots compte semer tous les titres de l'opus, petit à petit, ou si le groupe s'arrêtera avec My Blood ? Perso, on est contents mais on se dit que quelques surprises, c'est bien aussi ! Le clip audio de My Blood est à découvrir d'urgence, ci-dessous.

Enfin bref, s'il y a une date précise à retenir c'est celle du 5 octobre -on ne vous le dira jamais assez. Sortie de Trench dans les bacs et sur les plateformes de streaming !