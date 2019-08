twenty one pilots, Lizzo, Ed Sheeran... les vidéos musique de la semaine !

Si vous avez manqué les quelques vidéos et clips sortis cette semaine, pas de panique : VirginRadio.fr s'occupe de tout. On commence avec Lizzo. Celle qui cartonne dans le monde entier avec son album Cuz I Love nous a offert une vidéo haute en couleurs pour Tempo ft. Missy Elliott. Déjà que le morceau avait tout d'un hit, la vidéo lui donne encore plus de profondeur. Et nous, on est totalement fan.

Lizzo - Tempo ft. Missy Elliott

On poursuit avec twenty one pilot : le duo américain nous a cette fois offert The Hype et de toute évidence, c'est un retour aux sources. Tyler et Josh jouent dans une maison basée dans un quartier pavillonnaire américain. Jusque là, rien d'anormal. Mais les voir jouer dans toutes les pièces (sans oublier le toit) nous oblige à y voir une métaphore de leur carrière. Brillant.

twenty one pilot - The Hype

De leur côté, Muse préparent la fin du Simulation Theory Tour : on sait qu'un film sera tourné en Angleterre (lors des concerts donnés à l'O2 Arena en septembre) mais pour patienter, le trio a publié la vidéo live de Thought Contagion (tournée au Stade de France, s'il vous plaît).

Muse - Thought Contagion (live à Paris)

Aussi, ne manquez pas le Summer 2019 d'L.E.J : D'Angèle à Aya Nakamura en passant par Ariana Grande, tous les hits marquants de l'année sont là ! Enfin, on termine avec Ed Sheeran et Travis Scott en live pour Antisocial : alors que le rappeur donnait un concert à Londres, celui qui cartonne avec I Don't Care l'a rejoint sur scène. Une jolie surprise !

L.E.J - Summer 2019

Ed Sheeran ft. Travis Scott - Antisocial (live)

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de vidéos !