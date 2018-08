Twenty one pilots : Levitate, le nouveau clip !

Si vous pensiez que Twenty One pilots avait fini de nous surprendre et bien, vous vous trompiez. Tyler et Josh débarque de nouveau avec Levitate, dernier titre en date issu de leur prochain album, Trench. Et surtout, le clip qui accompagne le morceau fait suite à Jumpsuit et Nico and The Ninners et marque le point final -?, à la trilogie instigué par les garçons. Mais l'histoire est-elle réellement finie ? On ne possède pas vraiment la réponse. En revanche, on en d'autres qui pourraient bien vous intéresser. Mais avant, bien entendu, on vous laisse découvrir Levitate et son clip... légèrement angoissant.

Pour commencer, on sait quand l'album sortira et ce sera pour le 5 octobre. Autant être prêts, tout de suite. La rentrée n'est pas si loin... On sait également qu'ils prévoient de parcourir le monde en une gigantesque tournée, nommée Bandito. Tournée qui passera par les rues pavées de la capitale le 11 mars prochain à l'AccorHotel Arena. C'est tout ? Bah nooon, on a quand même chopé la tracklist complète pour vous, les gars. Merci, merci ! Pour les intéressés, la voici ci-dessous. Et là, ce sera tout. Enfin, pour le moment. On reste sur le qui-vive...

Jumpsuit

Levitate

Morph

My Blood

Chlorine

Smithereens

Neon Gavestones

The Hype

Nico and The Ninners

Cut My Lip

Bandito

Pet Cheetah

Legend

Leave The City

L'ambiance apocalyptique version The Hundred des clips envoie déjà du lourd et vu que Twenty One Pilots ne fait jamais rien à moitié, on peut forcément compter sur un album de qualité. Les trois premiers extraits dévoilés en sont une preuve flagrante !