Twenty one pilots : Leur tout premier concert avait été stoppé par la police !

Ceci est une histoire vraie ! Il y a quelques jours, durant le festival BBC 1's Big Week-end qui se tenait à Middlesborough en Angleterre, Josh Dun de Twnety one pilots s'est confié sur ses débuts dans la musique. "Nous avons passé une chanson et la police a tout arrêté" a confié le membre du groupe avant de préciser que "Avant l'arrivée de la police, je me souviens avoir pensé à quel point j'étais épuisé après une chanson. Au fil du temps, vous apprenez à économiser l'énergie pour tenir tout le concert". Un retour en arrière qu'ils prennent visiblement avec le sourire et qui ne les a pas empêché de remonter sur scène !

Actuellement en tournée, Twenty one pilots avait joué il y a quelques temps tous les titres de son album Trench lors d'un concert à Vancouver. Un moment d'anthologie que n'avait pas manqué d'immortaliser les nombreux fans présents à l'événement. Une autre preuve que les deux artistes se plaisent à rencontrer leur public. Et ça tombe bien puisque leur public semble lui-aussi, ravi de les voir ! Ci-dessus, un court extrait de leur performance.