Twenty one pilots : Jumpsuit, expéditif  dans le top classement Billboard !

Il n'aura fallu que deux semaines à Tyler et Josh pour atteindre la place de numéro 1 dans le Top Billboard. Leur titre Jumpsuit, extrait issue de leur prochain album Trench, connait une montée fulgurante au somme du classement ! La plus rapide depuis une décennie. Le dernier groupe en date ayant réussi un tel pari fut Green Day avec Know Your Enemy, en 2009.

Jumpsuit est le premier titre issue du cinquième album de Twenty One Pilots et jusqu'ici on peut dire qu'il défend ce dernier plutôt pas mal. Eh oui, le morceau passe de la huitième place au sommet du top 10 dès le début de la deuxième semaine. Avant eux, en 2010, Foo Fighters et leur morceau Rope avait lui aussi connu une hausse dans le classement mais à la différence près qu'il leur avait fallu près de trois semaines pour atteindre la place de numéro 1. Jumpsuit est le quatrième titre du groupe à régner dans le top charts, le tout en seulement trois ans. Stressed Out, Ride et Heathens l'ont précédé. Selon Nielsen Music, le morceau aurait atteint les 10.1 millions d'écoutes ! Fort. Très fort.

Et parce qu'on adore le clip et qu'on adore autant l'extrait, on vous propose redécouvrir le clip, ci dessous. Enjoy !