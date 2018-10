Twenty One Pilots, Jeremy Frérot, Angèle... les sorties albums du mois d'octobre !

L'automne sera long... Eh oui, on y coupera pas. C'est pourquoi, pour faire passer le froid étonnement glacial et sec, les feuilles qui tombent et la bruine matinale, rien de mieux que de la bonne musique. Et pour se faire, VirginRadio.fr vous propose un petit récapitulatif des sorties albums du mois d’octobre à ne pas manquer.

L'album tant attendue de Twenty One Pilots sortira le 5 octobre et nombreux sont les fans qui l'attendaient. Depuis cet été, Tyler et Josh ne cessent de teaser Trench. D'abord la sortie des clips Jumpsuit, Nico And The Niners et Levitate puis la tracklist complète de l'album et pour finir avec la sortie audio de My Blood. Vous l'aurez compris, les garçons n'ont cessé de semer ici et là pour rameuter les fans. La stratégie est réussie puisqu'on l'attend avec impatience !

La belge qui a conquit le public lors de sa tournée des festivals cet été, promet un album à son image. Celle qui s'est faite connaitre avec La Loi de Murphy et La Thune s'est amusé à teaser la tracklist sur son compte Instagram de façon assez ludique... Et on doit dire qu'on est fan ! Sortie prévu de Brol, le 5 octobre 2018 alors soyez à l'affût.

Prévu pour le 31 octobre dans les salles obscures, le biopic sur Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody s'offre une bande originale de taille pour l'occasion. Cette dernière contiendra les plus grands hits de Queen et surtout des live inédits et de nouvelles versions de nos chansons favorites telles que We Are The Champion, Radio Gaga ou encore Hammer To Fall. La bande originale sortira le 5 octobre. Date qui marquera les soixante douze ans du leader du groupe...

A Star Is Born fait parler de lui depuis quelques temps et pour cause, Lady Gaga s'est vu ovationnée pour son rôle d'Ally lors de la Mostra de Venice. Mais ce qui nous intéresse ici c'est la bande originale du film qui comptera pas moins de trente quatre morceaux dont 13 interprétés par la chanteuse elle-même. Rien de très surprenant sachant qu'il s'agit d'un rôle sur mesure ! On y découvrira également la voix de Bradley Cooper à l'occasion de deux ou trois duos. Notamment sur le prodigieux Shallow, dont le clip est sorti. La BO de A Star Is Born sera disponible le 5 octobre, également.

Ex membre des Frérot Delavega, Jérémy Frérot fait son grand retour avec le morceau Revoir dont le clip compte plus de 5 millions de vues à ce jour. Puis très récemment, avec celui de L'Homme Nouveau. Deux morceaux d'envergure qui donne une petite idée de ce que nous réservera son premier album solo, Matriochka, prévu pour le 12 octobre.

Dua Lipa ne sort pas un album à proprement parlé mais plutôt une réédition de son premier opus, éponyme. Pour cette rééidition, les 17 morceaux présents de base sur la version originale mais aussi -sur un second disque, ses anciens tubes No lie (feat Sean Paul), Scared To Be Lonely (feat Martin Garrix), les live de New Rules et One Kiss en duo avec Calvin Harris ainsi que ses dernières collaborations avec Silk City sur le titre Electricity et BlackPink sur Kiss and Make Up. Sortie prévue le 19 octobre !